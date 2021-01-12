Украинец разбил машину при таране границы Крыма

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12 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

происшествие на границе, фото: dpsu.gov.ua

Инцидент произошел днем 11 января на КПП "Чонгар" (с другой стороны – российский пункт пропуска "Джанкой"). Житель Украины разбил машину при попытке прорваться на территорию Крымского полуострова.

Водитель Nissan X-Trail, житель города Запорожье, после въезда на КПП заперся в машине. Он не давал осмотреть автомобиль, потом дважды пытался прорваться, таранив механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард. Не получилось. Тогда он открыл двери и тут же был скручен пограничниками.

"Отпустите, а то убью!" – угрожал он сотрудникам КПП, которые практически на руках несли его для допроса. 29-летнего неадекватного украинца привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению пограничников. Поврежденный автомобиль теперь на спецстоянке.