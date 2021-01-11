У жителей Кузбасса из водопроводных кранов течет вода с червями
11 января 2021, 21:15[ «Аргументы Недели» ]
Жители российского города Мыски в Кемеровской области пожаловались на воду с червями из-под крана. О своих наблюдениях они поделились в Инстаграм города. С похожей проблемой сталкивались жители одного из поселков Киселевска.
После появления жалоб Прокуратура Кузбасса начала проверку. "На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения. На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было", - отметили в ведомстве.
При этом мэрия города заявила, что из водопровода черви не могли попасть в квартиры, поскольку установлены фильтры. Один из жителей опубликовал в соцсети после этого видео, как он снял фильтр и что он там обнаружил.
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