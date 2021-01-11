ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

У жителей Кузбасса из водопроводных кранов течет вода с червями

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

У жителей Кузбасса из водопроводных кранов течет вода с червями
водопроводный кран, фото: pixabay.com

Жители российского города Мыски в Кемеровской области пожаловались на воду с червями из-под крана. О своих наблюдениях они поделились в Инстаграм города. С похожей проблемой сталкивались жители одного из поселков Киселевска.

После появления жалоб Прокуратура Кузбасса начала проверку. "На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения. На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было", - отметили в ведомстве.

При этом мэрия города заявила, что из водопровода черви не могли попасть в квартиры, поскольку установлены фильтры. Один из жителей опубликовал в соцсети после этого видео, как он снял фильтр и что он там обнаружил.

У жителей Кузбасса из водопроводных кранов течет вода с червями

Фото: "Подслушано Мыски 42"

НС

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью