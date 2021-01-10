Активиста из Комсомольска-на-Амуре задержали за отсутствие маски

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10 января 2021, 11:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полицейские города Президентского внимания (Комсомольск-на-Амуре) задержали Дмитрия Федосеева - участника акций в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает ОВД-Инфо со слов самого задержанного, его доставили в городской ОП №2, где был составлен протокол по статье о нарушении правил поведения при введенном режиме повышенной готовности из-за пребывания в скоплении людей.

Также был составлен еще один протокол, по статье о неисполнении законного требования полицейского.

Задержанного отвезли в суд. Там судья заметил ошибки в составлении протокола и возвратил материалы дела правоохранителям для исправления. Федосеева отпустили.

Напомним, что в октябре прошлого года комсомольчанина уже арестовывали – на 25 суток по статье о повторном нарушении правил участия в публичных мероприятиях. Тогда Краевой суд арест отменил и вернул дело на рассмотрение. Судья указал на необходимость проверить, имеется ли в действиях задержанного состав преступления по статье о неоднократном нарушении правил участия в акциях.

Напомним, что в Хабаровске с 11 июля 2020 года продолжаются акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства 15-летней давности бывшего губернатора Сергея Фургала. В начале января 2021 года мэрия Хабаровска заявила, что митинги прекратились, однако участники акций продолжают выходить на главную площадь краевой столицы с лозунгами в поддержку экс-чиновника.