В Хабаровск на вертолете экстренно доставили пациентку из поселка

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10 января 2021, 10:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вертолет территориального центра медицины катастроф доставил жительницу труднодоступного поселка Победа в хабаровскую больницу.

Селянке 1978 года рождения требовалась срочная госпитализация. Вертолет Ми-8 с бригадой медиков вылетел из краевой столицы в 22:48 9 января. Возвратиться в Хабаровск им удалось в 00:57 следующего дня.

Пациентку ожидала скорая помощь, которая доставила ее в медучреждение.

Таким образом, вертолет МЧС совершил уже второй вылет за 2021 год.

Отмети им, что поселок Победа Хабаровского района считается труднодоступным. Из него в Хабаровск можно добраться по воде, когда открыта навигация, или же по зимнику.