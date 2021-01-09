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В Госслужбе ЧС по Украине назвали причину взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Госслужбе ЧС по Украине назвали причину взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород
фото из соцсети

На Украине в субботу, 9 января, в 15:53 (16:53 мск) около села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошёл взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород

Информацию о происшествии на газопроводе сообщило предприятие «Лубныгаз» на своей странице в Facebook. «...на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода Уренгой — Помары — Ужгород с последующим факельным горением», — говорится в сообщении. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 

В 16:05 (17:05 мск) была перекрыта подача газа на данный участок, - передаёт RT.

В пресс-службе Госслужбы по ЧС сообщили, что взрыв на газопроводе в Полтавской области Украины произошёл из-за его разгерметизации.

ИЧ

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