Экс-замглавы отдела полиции, мешавшего работе СМИ, осудили в Хабаровске

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8 января 2021, 11:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В марте прошлого года бывший заместитель начальника отдела полиции в Хабаровске применил силу в отношении корреспондента и оператора регионального телеканала, пока те снимали сюжет о ДТП в железнодорожном районе краевой столицы.

До суда фигурант находился под стражей.

В результате экс-замначальника ОУУП и ПДН ОП №5 УМВД России по Хабаровску вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Фигуранту в качестве наказания назначили год лишения свободы условно.

Из органов внутренних дел осужденный уволен.