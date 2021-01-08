Экс-замглавы отдела полиции, мешавшего работе СМИ, осудили в Хабаровске
8 января 2021, 11:03[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В марте прошлого года бывший заместитель начальника отдела полиции в Хабаровске применил силу в отношении корреспондента и оператора регионального телеканала, пока те снимали сюжет о ДТП в железнодорожном районе краевой столицы.
До суда фигурант находился под стражей.
В результате экс-замначальника ОУУП и ПДН ОП №5 УМВД России по Хабаровску вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Фигуранту в качестве наказания назначили год лишения свободы условно.
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