Двое взрослых и ребенок из Хабаровска пострадали на Камчатке при обрушении льда

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7 января 2021, 12:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», kam24.ru ]

Трое хабаровчан – мужчина, женщина и ребенок – пострадали на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, где произошло обрушение льда. У ребенка наиболее тяжелые травмы.

По данным краевого МЧС, под обвалом оказались четверо участников туристической группы. Один из них погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняет ИА «Кам 24», все пострадавшие из Хабаровска. Мужчина и ребенок отправлены в краевую больницу на вертолете. Ребенок в тяжелом состоянии отправлен в реанимацию. Женщина отказалась от госпитализации.

Согласно предварительным данным, все остальные туристические группы покинули место происшествия в полном составе. Однако по мнению спасателей, под завалами могут находиться и другие люди.