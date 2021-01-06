Спасатели МЧС помогли водителю и пассажиру съехавшего с 15-метрового склона авто
6 января 2021, 15:04[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
По данным Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, ночью на 20 километре трассы Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск автомобиль съехал в овраг.
Водитель сдавал задним ходом и не справился с управлением. После этого машина скатилась с практически вертикального склона длиной в порядка 15 метров и оказался в овраге у железнодорожного полотна.
Водитель и пассажир попытались подняться наверх самостоятельно, однако не смогли этого сделать. Им пришлось обратиться за помощью к спасателям. В начале второго ночи на место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда регионального МЧС. Они помогли пострадавшим выбраться наверх и передали их приехавшей бригаде «неотложки». Кроме того, на месте происшествия работали полицейские.
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