Спасатели МЧС в Хабаровском крае помогли сноубордистке, получившей травму

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 января 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Во время катания на озере Амут в Хабаровском крае экстремалка получила травму. Однако медики скорой помощи не смогли добраться к ней из-за сложного рельефа. Врачи неотложки обратились за помощью к МЧС.

Спасатели выдвинулись на место происшествия около полуночи. По дороге они забрали медработника и доставили его к горнолыжной базе. Пострадавшей туристке не потребовалась госпитализация. После осмотра пациентки группа спасателей в 4 часа утра возвратилась в Комсомольск-на-Амуре.

- В новогодние каникулы многие жители и гости региона отправляются на лыжные склоны или туристические базы за город. Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбах, санках, коньках. Однако, занимаясь каждым из этих видов спорта, можно получить различные травмы, особенно если не соблюдать элементарные правила безопасности, - отметили в региональном МЧС.