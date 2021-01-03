ДТП произошло в Туве, при столкновении двух автомобилей погибли 8 человек

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3 января 2021, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/mtuva

В Туве 3 января два легковых автомобиля столкнулись на 953 километре трассы Р257 «Енисей». В результате аварии на месте происшествия скончались семь человек. Один человек от полученных травм умер по пути в больницу.

Два человека пострадали. В момент дорожно-транспортного происшествия в обоих автомашинах находились по пять человек.

По предварительным данным, оба водителя погибли. Детей среди погибших и пострадавших нет.

В МВД уточнили, что водитель одной из машин не справился с управлением, и произошло лобовое столкновение.