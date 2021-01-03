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Аргументы Недели Происшествия 13+

Семью с двумя детьми спасли хабаровские МЧСники от пожара

, 15:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Семью с двумя детьми спасли хабаровские МЧСники от пожара

В Хабаровске загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Панфиловцев. Два звена газодымозащитной службы направились на поиск находящихся внутри жильцов.

 

Работе пожарных мешало сильное задымление. Тем не менее, спасатели смогли эвакуировать из горящего помещения четверых человек, включая двух детей.  Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано.

13 человек принимали участие в тушении пожара. Также в ликвидации огня были подключены три единицы техники.

В настоящий момент выясняются причины возгорания.

ИЛ