На Украине найден мертвым прокурор из Офиса генпрокурора Евгений Котенко

Аргументы Недели → Происшествия 18+

3 января 2021, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Эко-отель "Бречь", фото из соцсети

На Украине найден мертвым прокурор из Офиса генерального прокурора Евгений Котенко. Тело мужчины заметил охранник элитного гостиничного комплекса в селе Бречь днем 1 января в Черниговской области.

Украинские СМИ пишут, что Евгений Котенко праздновал Новый год в эко-отеле "Бречь" вместе со своей супругой Юлией.

По данным украинский правоохранительных органов, 1 января в два ночи мужчина ушел в лес. По данным из камеры видеонаблюдения одного из близлежащих домов, около пяти часов утра мужчина выходил из леса, остановился и снял с себя одежду. Тело обнаружили в 500 метрах от гостиницы.

При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений не обнаружили, как и следов борьбы на месте происшествия.

По предварительной версии следствия, прокурор мог скончаться от переохлаждения. Точную причину смерти установит экспертиза.

Евгений Котенко занимал должность начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора. Ранее он работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Супруга Котенко Юлия - главный специалист отдела по работе с кадрами в Офисе генерального прокурора.