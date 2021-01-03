Березовская старушка-расчленительница скончалась от ковида

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3 января 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

81-летеняя Софья Жукова, которую называли «березовской потрошительницей» и «старушкой-каннибалом» и «Сонькой сипатой», умерла в Хабаровске от коронавирусной инфекции.

Убийца умерла в хабаровской городской больнице №10.

В медучреждение обвинённую в серии убийств (в том числе и ребенка) Софью Жукову доставили из СИЗО рано утром 29 декабря. Приговора суда она так и не дождалась.

Напомним, что следователи установили причастность Жуковой к трем убийствам в селе Березовка. Жертвами хладнокровной убийцы стали восьмилетняя девочка, 77-летняя соседка и 52-летний дворник, арендовавший у Жуковой комнату. Всех троих она разрубила топором, а останки выбросила в мусорные контейнеры.

Раскаяния в ходе судебного процесса подсудимая не испытывала, напротив – смеялась и шутила. Из всех эпизодов, инкриминируемых ей, Жукова призналась только в одном – убийстве дворника.