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Пассажирский автобус попал в ДТП в Ивановской области, есть погибшие и пострадавшие

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажирский автобус попал в ДТП в Ивановской области, есть погибшие и пострадавшие
vk.com/mchsivanovo

В Ивановской области в субботу, 2 января, перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, следовавший рейсом "Вичуга - Иваново". В результате ДТП погиб один человек и 10 человек пострадали.

По уточненным данным, авария произошла в районе деревни Деревеньки на территории Родниковского района.
По разным данным в автобусе находилось от 15 до 22 человек, в том числе двое детей. Водитель ПАЗа попытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Автобус перевернулся на крышу. По предварительным данным, погибла пожилая женщина.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Водитель пытался обогнать впереди идущее транспортное средство, но не справился с управлением, и автобус вылетел в правый кювет и перевернулся на крышу.
В Ивановской области сегодня сложные дорожные условия, идет сильный мокрый снег при температуре воздуха 0 градусов.

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