В Ленинградской области нашли тело бизнесмена в машине, наполненной оружием
2 января 2021, 17:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Ленинградской области сообщили, что в Выборгском районе в машине обнаружено тело бизнесмена с огнестрельным ранением, у которого под ногой лежала граната без чеки.
Собеседник отметил, что ночь на 1 января предприниматель подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около посёлка Симагино, несколько раз выстрелил из автомата в сторону экскаватора Volvo и бросил гранату. По его словам, в тот же день тело мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Под его ногой была найдена граната Ф-1 без чеки, а в машине - автомат Калашникова, автомат АКС-74, числящийся в розыске, охотничий карабин «Сайга» и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.