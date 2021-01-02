В Ленинградской области нашли тело бизнесмена в машине, наполненной оружием

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2 января 2021, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

мигалка, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Ленинградской области сообщили, что в Выборгском районе в машине обнаружено тело бизнесмена с огнестрельным ранением, у которого под ногой лежала граната без чеки.

Собеседник отметил, что ночь на 1 января предприниматель подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около посёлка Симагино, несколько раз выстрелил из автомата в сторону экскаватора Volvo и бросил гранату. По его словам, в тот же день тело мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Под его ногой была найдена граната Ф-1 без чеки, а в машине - автомат Калашникова, автомат АКС-74, числящийся в розыске, охотничий карабин «Сайга» и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.