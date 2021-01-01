В Нижегородской области легковой автомобиль ночью сбил четверых подростков на трассе у поселка Дружный

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1 января 2021, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде врачи реанимационного, нейрохирургического и травматологического отделений ночью спасали детей, попавших в ДТП у поселка Дружный Кстовского района на 15 км трассы Нижний Новгород-Саратов.

По данным УГИБДД около 02:00 1 января 2021 года автомобиль Kia Rio сбил пешеходов, идущих по дороге. В результате в больницу были доставлены два мальчика 2008 года рождения, а также подростки 2005 и 2006 года рождения. Подростки получили травмы различной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга, переломы.

Пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов сообщил, что поступившие в больницу подростки 12, 14, 14 и 15 лет были в тяжелом состоянии. Всем проведена компьютерная томография, всю ночь с детьми работала команда врачей, - передает "Интерфакс".

В настоящее время состояние всех пострадавших стабилизировалось, у троих детей уже отмечается положительная динамика.

По факту ДТП проводится проверка.