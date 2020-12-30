В Хабаровском крае дело заведено на чиновников из-за покупки вездеходов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 декабря 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край, ОНФ, закупки, чиновники

Сотрудника управления лесами правительства Хабаровского края обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о купленных в июле десяти гусеничных вездеходах за 39 млн рублей и пяти вездеходах, купленных в сентябре, но уже за 39 млн рублей.

Следователи указывают, что оба раза технику продал один и тот же предприниматель.

- Должностные лица при заключении второго контракта неэффективно использовали бюджетные средства, не обеспечили снижение начальной цены до прежних показателей, примененных при проведении первой закупки спецтехники. В результате бюджету региона нанесен ущерб на 11 миллионов рублей, - говорится на сайте Следственного комитета.

Напомним, что изначально на странную стоимость при закупках усмотрели обратил внимание хабаровский ОНФ. общественники усматривают наличие картельного сговора в этих закупках. Общественники обратились в несколько компаний для уточнения стоимости такой техники на рынке. Оказалось, что средняя стоимость за один вездеход такой же модели, как указано в контракте, составляет 4,2 млн руб. Таким образом, увеличение стоимости даже с учетом всех издержек на доставку не оправдывается.