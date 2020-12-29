В Челябинской области ищут пожилого лыжника

29 декабря 2020, 12:19[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Мужчина 80 лет ушел в лес без мобильного телефона.
Это случилось в Златоусте. К спасателям обратилась дочь пропавшего. Мужчина ежедневно ходил на прогулки на лыжах по 20-30 километров. Когда вечером 28 декабря он не вернулся домой, дочь забила тревогу.
Златоустовский отряд спасателей на двух снегоходах отправился на поиски. До 24 часов ночи им удалось обследовать все тропы, дороги, лыжни, на которых мог появится лыжник. Однако поиски результата не принесли, их усложнила и плохая погода – метель и снег.
По словам дочери, мужчина очень выносливый и хорошо подготовлен физически. Телефон на лыжные прогулки они никогда не брал с собой. На прогулках он всегда выбирал новые направления. В настоящий момент мужчину не нашли. Известно, что к спасателям присоединились два кинологических расчета мобильного отряда поисково-спасательной службы.
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