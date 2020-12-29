Калугу пытался провезти контрабандист из Хабаровска в Крым

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29 декабря 2020, 00:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчанин предстанет перед судом за незаконное хранение и перевозку краснокнижной рыбы и икры. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, а дело передано в судебную инстанцию.

Сотрудники пограничного управления ФСБ остановили автомобиль задержанного на трассе Симферополь – Феодосия. В багажнике авто было найдено 19 кг туш калуги и свыше 35 кг ее икры, расфасованной в 75 банок.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Симферопольском суде. Хабаровчанину грозит наказание до четырех лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Напомним, что калуга занесена в Красную книгу. Обитает эта рыба в бассейне реки Амур.