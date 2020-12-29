Хабаровчанин «заминировал» самарский аэропорт «Гагарин» из-за возлюбленной

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29 декабря 2020, 00:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В аэропорту «Гагарин» пришлось задержать вылет рейса SU-1359, следующий по маршруту Саратов-Москва, из-за влюбленной пары, которая непременно должна была встретиться в Хабаровске.

Девушка должна была лететь указанным рейсом, чтобы из Москвы вылететь в Хабаровск, где ее ждал любимый. Однако в самолет пассажирку не пустили, поскольку при ней была негабаритная ручная кладь – переноска для животного. Как сообщает ИА «Взгляд-Инфо», ссылаясь на свой источник, гражданка устроила скандал, требуя допустить ее на борт, объясняя, что обязательно должна встретить своего возлюбленного в Хабаровске.

После того, как в допуске было окончательно отказано, она позвонила своему любимому и пожаловалась на обстоятельства, мешающие их встрече. Кроме того, несостоявшаяся пассажирка требовала от него принять меры. Тот почему-то решил, что звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту «Гагрин» поможет разрешить ситуацию.

После поступившего сообщения о бомбе на территории аэровокзала, пассажиры были выведены из самолета, а рейс задержали почти на три часа.

- В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время мероприятия завершены. Был задержан на вылет рейс SU 1359 Саратов-Москва на 3 часа. В настоящий момент аэропорт "Гагарин" работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - рассказали изданию в пресс-службе аэропорта, не раскрывая подробностей произошедшего.