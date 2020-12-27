Мужчина умер в московском метро после дебоша

27 декабря 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Мужчина потерял сознание во время задержания полицией в московском метро. Инцидент произошел на станции «Щукинская» около 18.00 (мск) в субботу, 26 декабря.
В пресс-службе МВД рассказали, что мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских. В ходе задержания оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и метрополитена.
«… неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», - пояснили в ведомстве.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины смерти.
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