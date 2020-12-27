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Мужчина умер в московском метро после дебоша

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мужчина умер в московском метро после дебоша
метро, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Мужчина потерял сознание во время задержания полицией в московском метро. Инцидент произошел на станции «Щукинская» около 18.00 (мск) в субботу, 26 декабря.

В пресс-службе МВД рассказали, что мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских. В ходе задержания оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и метрополитена.

«… неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», - пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины смерти.

БА

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