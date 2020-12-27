Русская речь спасла модель от агрессивного мужчины в США

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27 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Лесун, Фото: Instagram

Модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012» рассказала, как ругательства на русском языке спасли ее от злоумышленника в Нью-Йорке. Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку.

Лесун поделилась, что неизвестный подошел к ней и попросил у нее денег, а после отказа начал вести себя агрессивно. По ее словам, он начал приближаться к ней и угрожал пнуть собаку.

«Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском», - вспоминает девушка.

Модель добавила, что мужчина не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Лесун отметила, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.