В Нижнем Тагиле девочка погибла во время катания с горки на санках

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 декабря 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тagilcity.ru

В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла в пятницу, 25 декабря, вечером, катаясь на санках с металлической горки. Школьницу воспитывают мама и бабушка. Пока мама была на работе, ребенок попросился с бабушкой на улицу.

Женщина ушла в магазин за покупками, а девочка осталась во дворе покататься с горки. Несколько раз девочка скатилась с горки без проблем. А на восьмой раз поднялась на горку, вероятно, поскользнулась и упала, получила травму несовместимую с жизнью.

Это установила полиция, просмотрев запись камеры видеонаблюдения. Очевидцы трагедии вызвали медиков.

Но спасти жизнь ребенка врачи уже не смогли.