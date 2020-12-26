В Нижнем Тагиле девочка погибла во время катания с горки на санках
26 декабря 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Тagilcity.ru
В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла в пятницу, 25 декабря, вечером, катаясь на санках с металлической горки. Школьницу воспитывают мама и бабушка. Пока мама была на работе, ребенок попросился с бабушкой на улицу.
Женщина ушла в магазин за покупками, а девочка осталась во дворе покататься с горки. Несколько раз девочка скатилась с горки без проблем. А на восьмой раз поднялась на горку, вероятно, поскользнулась и упала, получила травму несовместимую с жизнью. Это установила полиция, просмотрев запись камеры видеонаблюдения. Очевидцы трагедии вызвали медиков. Но спасти жизнь ребенка врачи уже не смогли.
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