В Волгоградской области на трассе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие
26 декабря 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области в результате ДТП погибли молодая женщина и ее двухлетний ребенок. Авария произошла в субботу, 26 декабря, в Быковском районе недалеко от поселка Катричев.
Около 18 часов водитель автомобиля ВАЗ-2105, следуя со стороны Волгограда в сторону Быково, не справился с управлением машины. Автомобиль перевернулся.
В ДТП погибла гражданская жена мужчины и их ребенок 2018 года рождения. Водитель и 11-летняя девочка пострадали. Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов считает, что автомобиль занесло на обледенелой из-за дождя дороге.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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