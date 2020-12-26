В Волгоградской области на трассе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 декабря 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Волгоградской области в результате ДТП погибли молодая женщина и ее двухлетний ребенок. Авария произошла в субботу, 26 декабря, в Быковском районе недалеко от поселка Катричев.

Около 18 часов водитель автомобиля ВАЗ-2105, следуя со стороны Волгограда в сторону Быково, не справился с управлением машины. Автомобиль перевернулся.

В ДТП погибла гражданская жена мужчины и их ребенок 2018 года рождения. Водитель и 11-летняя девочка пострадали. Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов считает, что автомобиль занесло на обледенелой из-за дождя дороге.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.