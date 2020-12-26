ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Волгоградской области на трассе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгоградской области на трассе перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие
фото: pixabay.com

В Волгоградской области в результате ДТП погибли молодая женщина и ее двухлетний ребенок. Авария произошла в субботу, 26 декабря, в Быковском районе недалеко от поселка Катричев.

Около 18 часов водитель автомобиля ВАЗ-2105, следуя со стороны Волгограда в сторону Быково, не справился с управлением машины. Автомобиль перевернулся.

В ДТП погибла гражданская жена мужчины и их ребенок 2018 года рождения. Водитель и 11-летняя девочка пострадали. Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов считает, что автомобиль занесло на обледенелой из-за дождя дороге.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

ИЧ

Политика

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью