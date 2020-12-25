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Рабочий погиб на строительной площадке в Москве

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Рабочий погиб на строительной площадке в Москве
стройка, pixabay.com

На юге Москвы рабочий погиб на строительной площадке. Представитель экстренных служб столицы в рамках беседы с журналистами в пятницу сообщил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Согласно последней информации, происшествие случилось во время проведения работ на стройплощадке, расположенной по адресу: улица Автозаводская, дом 23.

По предварительным данным, причиной гибели мужчины является падение на него груза. На месте сейчас работают специалисты, которые выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.

ЕТ

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