Рабочий погиб на строительной площадке в Москве

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25 декабря 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

стройка, pixabay.com

На юге Москвы рабочий погиб на строительной площадке. Представитель экстренных служб столицы в рамках беседы с журналистами в пятницу сообщил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Согласно последней информации, происшествие случилось во время проведения работ на стройплощадке, расположенной по адресу: улица Автозаводская, дом 23.

По предварительным данным, причиной гибели мужчины является падение на него груза. На месте сейчас работают специалисты, которые выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.