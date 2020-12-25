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Аргументы Недели Происшествия 13+

Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП во «Внуково»

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП во «Внуково»
Alexander Chaplygin, фото: globallookpress.com

Самолет "Боинг" рейса из Якутии в Москву (Нерюнгри-Москва) выкатился на 30 метров за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту "Внуково".  Об авиапроисшествии сообщили экстренные службы. На борту самолета находились 109 человек.

По предварительным данным экстренных служб, повреждений воздушного судна нет.  О пострадавших не сообщается.

Судя по информации на сайте "Внуково", выкатился за пределы ВПП самолет рейса ЯК-784 авиакомпании "Якутия". Самолет прилетел в столицу в 12:00.

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