Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП во «Внуково»
25 декабря 2020, 13:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Самолет "Боинг" рейса из Якутии в Москву (Нерюнгри-Москва) выкатился на 30 метров за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту "Внуково". Об авиапроисшествии сообщили экстренные службы. На борту самолета находились 109 человек.
По предварительным данным экстренных служб, повреждений воздушного судна нет. О пострадавших не сообщается.
Судя по информации на сайте "Внуково", выкатился за пределы ВПП самолет рейса ЯК-784 авиакомпании "Якутия". Самолет прилетел в столицу в 12:00.
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