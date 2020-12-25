Трех хабаровских полицейских задержали за убийство подозреваемого

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25 декабря 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске задержали начальника отдела, подполковника Шестакова, а также двух оперативников: Чемоданова и Вольных, подозреваемых в убийстве прямо в рабочем кабинете.

Сообщается, что убийство было совершено в феврале. 26 числа правоохранители завели в кабинет местного жителя, который подозревался в убийстве женщины. Они нанесли ему телесные повреждения, которые позже привели к его гибели.

- Смерть допрашиваемого, которую совершили оперативники прямо в кабинете, расследовали полгода. Сейчас троих задержали, а ещё одного оперсотрудника, который тоже там присутствовал при этом, еще не нашли. На полицейских возбуждено дело об убийстве, - цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой задержанные будут уволены из органов внутренних дел, наказаны в соответствии с законодательством, а их начальство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.