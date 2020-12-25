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В Рязанской области ночью автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Рязанской области ночью автобус попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие
Фото с места ДТП, Тwitter.com/mchs_ryazan

Пассажирский автобус рейса "Москва - Волгоград" перевернулся на 247 километре трассы Р-22 на территории Скопинского района Рязанской области в ночь на пятницу, 25 декабря. В результате ДТП погибли три человека, и несколько человек получили травмы.

Все подробности аварии с участием автобуса уточняются.  МЧС распространило информацию о том, что в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным управления МВД РФ по Рязанской области, погибли три человека - двое мужчин и женщина.

Среди погибших - водитель. Пострадали 11 человек, пятеро из них - дети. В территориальном Центре медицины катастроф рассказали, что трое из пострадавших находятся в реанимации, в том числе двое детей. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13.

На месте ДТП работают все оперативные службы: медики, полиция, МЧС, следователи. По предварительной версии, водитель не справился с управлением автобуса.

ГУ МЧС организовало горячую линию после ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом. Номер телефона - +7(4912) 25-72-90.

ИЧ

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