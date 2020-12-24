На Ямале 29-летняя мать хранила запрещенные вещества в шкафчике дочери в детсаду
24 декабря 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с запрещёнными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибывшие на вызов правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы.
«Женщина явно находилась в неадекватном состоянии и что-то упорно искала в шкафчике, принадлежавшем ее дочери. После непродолжительных поисков посетительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом внутри, после чего спешно покинула здание детского сада», - пояснили в ведомстве.
Через несколько минут Росгвардейцы задержали 29-летнюю девушку с запрещёнными веществами в пакетиках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы.
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