На Ямале 29-летняя мать хранила запрещенные вещества в шкафчике дочери в детсаду

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24 декабря 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

шкафчик, фото: pixels.com

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с запрещёнными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибывшие на вызов правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы.

«Женщина явно находилась в неадекватном состоянии и что-то упорно искала в шкафчике, принадлежавшем ее дочери. После непродолжительных поисков посетительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом внутри, после чего спешно покинула здание детского сада», - пояснили в ведомстве.

Через несколько минут Росгвардейцы задержали 29-летнюю девушку с запрещёнными веществами в пакетиках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы.