В Охотске снова переморозили водовод

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23 декабря 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Охотский водовод снова переморозили. Напомним, что объект обслуживает ООО «Энергетик», где недавно сменилось руководство. Но оказалось, что голова новая, а боль старая. И бывший глава района, поставленный на место главы организации, чуда не совершил: водовод опять оказался одной из главных коммунальных мигреней рабочего поселка.

Погода, тем временем, в Охотском районе, установилась порядка минус 25 градусов.

Напомним, что в прошлом году из-за аварии на охотском водоводе была созвана специальная комиссия в составе девяти человек. Тогда перемерзший водовод не удалось запустить в зиму.

- Изначально водовод был построен охотским филиалом АО «Теплоэнергосервис» на паях с районной администрацией. Успешно эксплуатировался на протяжении семи лет, но с тех пор, как власть в районе сменилась, объект передали ООО «Энергетик». Причем передали, что называется, интересно, без торгов. И три года подряд на водоводе происходят аварии. Но правоохранительные органы при этом не обращают внимания на эту возмутительную ситуацию! Пожалуй, тут стоит задуматься, - рассказал бывший кандидат в главы Охотского района от партии «Справедливая Россия» Андрей Васильев.

Местные жители рассказывают, что передача районного имущества – электростанции, котельной и того же водовода – были переданы во владение ООО «Охотскэнерго» и ООО «Энергетик» на спорных основаниях, без проведения торгов. Согласно законодательству, принадлежащее администрации района имущество должно передаваться по конкурсу или же по преференции антимонопольной службы. Однако ни того, ни другого сделано не было, уточняют местные жители.

Но даже если закрыть глаза на возможные нарушения в порядке передачи имущества района, по-настоящему важно остается то, что страдают люди.

- В первую очередь, страдает население! Котельная страдает – значит, страдает теплоснабжение. Начинаются другие затраты! Водовозки, конечно, у нас обеспечиваются, но если подводить воду в постоянном режиме, их может не хватать. Под удар, как всегда, попадают простые люди, - констатировал Андрей Васильев.

Напомним, что в 2016 году в Охотске была закрыта котельная 1989 года постройки. «Теплоэнергосервис» - якутская частная компания, единственный с 2011 года оператор теплообеспечения в рабочем поселке – построил новую котельную за 30 млн рублей. Водовод, построенный «Теплоэнергосервисом», жители Охотска ждали более полусотни лет…