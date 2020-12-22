Жилые дома, школа и детский сад отрезаны от тепла в Хабаровске

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22 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске 16 многоквартирных домов , а также школа и детский садик остались без отопления и горячей воды в результате аварии, произошедшей в ночь на вторник.

- Прокуратурой города Хабаровска организована проверка в связи с отключением от тепла и горячего водоснабжения 16 многоквартирных домов, одного дошкольного и одного общеобразовательного учреждения, - рассказали в региональной прокуратуре.

После проверки ведомство даст оценку обоснованности отключения и продолжительности ремонта и состояния сетей.

Напомним также, что в Охотске снов перемерз водовод. Проблема становится уже регулярной – одна и та же проблема возникает на протяжении трех лет.