Следком установит причины гибели пенсионерки возле одной из школ в Ростове-на-Дону
21 декабря 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В Ростове-на-Дону следователи начали проверку по факту гибели пожилой женщины возле одной из школ города.
Тело 61-летней женщины обнаружили 21 декабря, признаков насильственной смерти не было. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что прохожей стало плохо, и она обратилась за помощью в школу.
Охранники учебного заведения вызвали ей скорую помощь, но попросили женщину покинуть здание, предложив дождаться медиков на улице, где потерпевшая и скончалась. Причины смерти и другие обстоятельства происшествия пока что не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с балкона пятого этажа мужчина выбросил избитую девушку после застолья.
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