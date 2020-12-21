Под Новороссийском сгорел дотла жилой дом

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21 декабря 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Вечером 20 декабря под Новороссийском, в селе Борисовка, сгорел дотла одноэтажный жилой дом с мансардой. Он был расположен на улице Героев Моряков.



Сотрудникам МЧС сообщение о возгорании поступило около семи вечера. Пожар охватил свыше ста квадратных метров, специалисты боролись с огнём в течение полутора часов.



Пострадавших нет, однако семья с девятилетним ребёнком оказались на улице без имущества, но неравнодушные люди уже вызвались помочь погорельцам сбором вещей, а администрация Приморского района обещала оказать содействие в восстановлении документов.