ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Новороссийском сгорел дотла жилой дом

, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под Новороссийском сгорел дотла жилой дом
instagram.com/primorskaya_adm

Вечером 20 декабря под Новороссийском, в селе Борисовка, сгорел дотла одноэтажный жилой дом с мансардой. Он был расположен на улице Героев Моряков.

Сотрудникам МЧС сообщение о возгорании поступило около семи вечера. Пожар охватил свыше ста квадратных метров, специалисты боролись с огнём в течение полутора часов.

Пострадавших нет, однако семья с девятилетним ребёнком оказались на улице без имущества, но неравнодушные люди уже вызвались помочь погорельцам сбором вещей, а администрация Приморского района обещала оказать содействие в восстановлении документов.

Kub