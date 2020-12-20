В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку в особо крупном размере

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20 декабря 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

арест, фото: pixabay.com

Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора», - пояснил в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был задержан во время получения денежных средств. Имя подозреваемого не раскрывается. Однако на сайте РЖД указано, что Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.