Два человека погибли в ДТП в Ленинградской области

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17 декабря 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разбитая машина, pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, согласно последним данным, погибли два человека.

ДТП случилось днем в четверг, 17 декабря, на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе. В результате аварии погиб водитель одного автомобиля и пострадали трое пассажиров – женщина и двое детей. В другой машине скончался пассажир, а водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу с травмами.

В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя жертвами в Ленобласти проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.