Два человека погибли в ДТП в Ленинградской области
17 декабря 2020, 19:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Гатчинском районе Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, согласно последним данным, погибли два человека.
ДТП случилось днем в четверг, 17 декабря, на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе. В результате аварии погиб водитель одного автомобиля и пострадали трое пассажиров – женщина и двое детей. В другой машине скончался пассажир, а водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу с травмами.
В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя жертвами в Ленобласти проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.