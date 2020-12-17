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РИА Новости: в Чечне двое неизвестных кинули гранату в сотрудников ДПС, но были ликвидированы

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

РИА Новости: в Чечне двое неизвестных кинули гранату в сотрудников ДПС, но были ликвидированы
сотрудник ДПС, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что двое неизвестных кинули взрывное устройство в полицейских в Курчалоевском районе Чечни. Инцидент произошел в четверг, 17 декабря.

«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», - уточнил собеседник.

По данным СМИ, полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить у водителя и пассажира документы, но те неожиданно бросили в них гранату. Однако при попытке скрыться с места происшествия были ликвидированы. Сотрудники ГИБДД не пострадали. Устанавливаются личности атаковавших.

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