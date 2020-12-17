РИА Новости: в Чечне двое неизвестных кинули гранату в сотрудников ДПС, но были ликвидированы
17 декабря 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что двое неизвестных кинули взрывное устройство в полицейских в Курчалоевском районе Чечни. Инцидент произошел в четверг, 17 декабря.
«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», - уточнил собеседник.
По данным СМИ, полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить у водителя и пассажира документы, но те неожиданно бросили в них гранату. Однако при попытке скрыться с места происшествия были ликвидированы. Сотрудники ГИБДД не пострадали. Устанавливаются личности атаковавших.
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