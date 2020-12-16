СК возбудил дело из-за смерти 14 пациентов ковидного госпиталя в Курске

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16 декабря 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пациент, фото: pixels.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в курском госпитале. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил представитель областной прокуратуры.

Впервые информация о том, что в перепрофилированном в ковидный госпиталь роддоме в Курске умерли 14 пациентов появилась в местном Телеграм-канале. В источнике говорилось, что 5 ноября там произошел сбой подачи кислорода.

«Люди действительно скончались, но не в этот день, когда отключился газификатор. Они умирали в течение нескольких суток, от болезни», - уточнил представитель прокуратуры.

Собеседник отметил, что в работе газификатора произошел сбой, но кислород пациентам подавали из баллонов. В связи с этой неисправностью прокуратура области согласовала Ростехнадзору внеплановую проверку, добавил он.

«Ростехнадзор выявил недостатки в работе газификатора и привлек должностное лицо больницы к административной ответственности», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».