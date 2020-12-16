Следователи: житель Сочи избил туриста до смерти

Аргументы Недели → Происшествия

16 декабря 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В отношении 42-летнего сочинца возбудили уголовное дело по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений. Избитый фигурантом 58-летний турист в результате полученных травм скончался.



Драка случилась 11 декабря рядом с одним из домов в селе Молдовановка. По информации краевого СУ СК между мужчинами произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил погибшего по лицу, голове и шее.



Безжизненное тело постояльца обнаружила на следующий день администратор гостевого дома и сообщила в полицию и врачам. Медики констатировали смерть мужчины результате причиненной ему ЧМТ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.