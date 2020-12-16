Полиция ищет злоумышленников, повредивших машины «скорой» в Крыму

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16 декабря 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Балаклаве возбуждено уголовное дело по факту повреждения автомобилей скорой помощи и личных машин медиков, а также фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в полиции региона в среду.

Происшествие случилось ночью 12 декабря. Неизвестные разбили стекла в машинах скорой помощи и личных транспортных средствах врачей, а также облили автомобили бензином у станции медиков в Балаклаве.

К настоящему моменту изъяты вещественные доказательства, назначено проведение экспертизы. Дело заведено по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Правоохранители сейчас ищут причастных к данному инциденту.