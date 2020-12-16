Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова стал участником ДТП, в котором погибла целая семья

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16 декабря 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Казбек Битаров – родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова - стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибла семья из четырех человек.

По информации издания «Кавказ.Реалии», в результате столкновения Land Cruiser Битарова с автомобилем «ВАЗ» все пассажиры «семерки» скончались: отец, мать и двое малолетних детей. ДТП произошло 12 декабря на 382-м километре автодороги «Кавказ».

«Удар был такой силы, что все четверо, находившиеся в легковушке, погибли сразу. А сам Битаров серьезно не пострадал, — его спасла продвинутая система безопасности и большие габариты его машины», - сообщает bazabazon.

По данным источника, в связи с широкой оглаской, «по документам думают провести другого водителя».

«Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ», — поясняет источник.

РЕН ТВ сообщает, что в результате медосвидетельствования алкоголя в организме Битарова не обнаружено, при этом виновнику ДТП грозит до 7 лет тюрьмы. По информации Mos.News, члены семьи Битаровых были на похоронах и выразили соболезнование, родные погибших приняли их. В пресс-службе кабардино-балкарского МВД не подтвердили и не опровергли информацию о личности водителя джипа, сославшись на то, что «не имеют право разглашать персональные данные».