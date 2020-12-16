В Башкирии продолжаются поиски 15-летней девочки Анили Гайфуллиной

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16 декабря 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Анили Гайфуллина, фото МВД

В Башкирии продолжаются поиски без вести пропавшей 15-летней Анили Гайфуллиной. Последний раз девушку видели 28 ноября. В тот день девушка ушла из дома в Благовещенске в неизвестном направлении. Домой Анили не вернулась.

Приметы Анили Гайфуллиной: светлые волосы под каре (возможно перекрасила), рост около 155-162 см, губы чуть пухлые, нос большой, глаза карие, брови черные. Особые приметы: татуировка на шее.

Ориентировка появилась на сайте МВД.

Поисками пропавшей девочки занимаются правоохранительные органы.

Башкирские СМИ пишут, что девочка не в первый раз уходит из дома. Ранее ее разыскивали в апреле этого года. Тогда школьницу нашли живой и здоровой.