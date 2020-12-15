В результате пожара в доме милосердия в Башкирии погибли 11 человек

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15 декабря 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия, vk.com.mchsrb

В результате пожара в доме милосердия в Башкирии в ночь на вторник, 15 декабря, погибли 11 человек. Сообщение о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино Абзелиловском районе Башкирии спасатели МЧС получили в 2 ч 53 минуты.

На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. В здании находились всего 16 человек. Пятерым удалось спастись. Источник в администрации Абзелиловского района рассказал о спасенных - это сотрудники заведения.

На место происшествия прибыл глава района Ильдар Нафиков. "Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Открытое горение ликвидировали в 4.31. В 6.00 объявили о полной ликвидации пожара.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9.00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.