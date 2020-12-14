Пассажирка такси погибла при ДТП в Хабаровске

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14 декабря 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске такси врезалось в световую опору, после чего машину отбросило на дорожное ограждение. Находящаяся в автомобиле пассажирка скончалась от полученных травм.

Трагедия произошла на улице Краснореченская рядом с остановкой «Заводская». Автомобиль «Тойота» с логотипом такси выезжал со стороны улицы Репина и врезался в столб. На место ДТП прибыли спасатели. Им пришлось деблокировать водителя.

- Водитель такси вёз на заднем сидении женщину-пассажира. По предварительной информации, ему за рулём или стало плохо, или он задремал от усталости, но с управлением не справился. Специалистам пришлось извлекать водителя при помощи специального гидравлического оборудования, его передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть пассажирки, - сообщила глава пресс-службы ДВРПСО МЧС Елена Чувашова.