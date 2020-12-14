СКР: В Ленобласти сотрудник полиции подозревается в причинение смерти по неосторожности охотнику

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14 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Ленинградской области сотрудник полиции подозревается в причинение смерти по неосторожности охотнику. По данным следствия, в воскресенье, 13 декабря, подозреваемый, находясь в лесу в районе карьера "Майский" в Выборгском районе в ходе охоты совершил выстрел из карабина.

В результате своих неосторожных действий причинил ранил в живот 59-летнего мужчину.

Раненный охотник был госпитализирован, но скончался в больнице.

Следственным отделом по городу Выборг СУ СКР по Ленобласти в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В региональном главке МВД сообщили, что стрелявший мужчина – сотрудник УМВД России по Приморскому району Петербурга. В МВД назначили по факту инцидента служебную проверку.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.