В Москве перекрыли движение на Ленинском проспекте в сторону области из-за возгорания

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14 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

знак стоп, фото: pixels.com

В понедельник, 14 декабря, в Москве перекрыли движение в сторону области по Ленинскому проспекту из-за возгорания в коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту, 86 перекрыто движение в область», - уточнили в ведомстве.

Также перекрыт дублёр с улицы Крупской в направлении МКАД и съезд с Ленинского проспекта на улицу Марии Ульяновой. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

На месте происшествия работают представители оперативных служб.