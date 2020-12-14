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В Москве перекрыли движение на Ленинском проспекте в сторону области из-за возгорания

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве перекрыли движение на Ленинском проспекте в сторону области из-за возгорания
знак стоп, фото: pixels.com

В понедельник, 14 декабря, в Москве перекрыли движение в сторону области по Ленинскому проспекту из-за возгорания в коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту, 86 перекрыто движение в область», - уточнили в ведомстве.

Также перекрыт дублёр с улицы Крупской в направлении МКАД и съезд с Ленинского проспекта на улицу Марии Ульяновой. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут. 

На месте происшествия работают представители оперативных служб.

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