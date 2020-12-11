Двух участниц «фургальских» акций задержали в Хабаровске

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11 декабря 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Елену Донду и Ларису Сиротенко хабаровские полицейские задержали, когда те шли домой.

Как сообщает ОВД-Инфо, Лариса Сиротенко была направлена в спецприемник. За день до этого к ее матери приходили правоохранители, указывает издание, и показывали фото, сделанные в ходе протестов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Кроме того, появились данные о том, что в городе задержали владелицу автомобиля, на котором была наклейка в поддержку экс-главы региона.

Накануне сообщалось о задержании хабаровчанина Валерия Скрипальщикова – полицейские заблокировали его автомобиль и потребовали проехать с ними в отдел полиции. У него поднялось давление, задержанного пришлось госпитализировать с тахикардией.

Ранее стало известно, что Хабаровский краевой суд отменил решение об аресте журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой, которой вменяли участие в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры и транспорта. Дело возвращено в индустриальный районный суд для пересмотра.