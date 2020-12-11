Во Владивостоке большегруз протаранил 16 машин и пассажирский автобус

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11 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полиция, фото: pixels.com

В пятницу, 11 декабря, во Владивостоке бетононасос на большой скорости протаранила шестнадцать автомобилей. В результате аварии повреждения получили не менее десяти машин, есть пострадавшие люди.

«Установлено, что водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что водителя и пассажира спецтехники зажало в салоне транспортного средства. Также пострадали два человека, находившихся в автобусе, 14-летний мальчик и его бабушка. Подростку диагностировали перелом ноги.

В Интернете появились кадры, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. Очевидцы рассказали, что у бетононасоса отказали тормоза, и он въехал в скопление машин, а его кузов зажало под мостом.

В Минздраве Приморского края сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок, один человек, вероятно, погиб.