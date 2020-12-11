В Нижнем Новгороде сотрудники ритуального агентства избили родственника покойного после отказа от услуг

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 декабря 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полицейская машина, фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД РФ по Нижегородской области рассказали, что сотрудники ритуальной компании поссорились с родственниками умершего, а после избили одного из них около тела усопшего.

7 декабря в полицию сообщили о смерти 83-летнего мужчины в одном из домов поселка Новое Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. Правоохранители выехали по месту жительства умершего, чтобы осмотреть тело «на предмет отсутствия видимых признаков насильственной смерти». В ходе опроса родственников стало известно, что к ним обращались представители ритуального агентства, которые после отказа от организации похорон, избили внука покойного.

Однако директор ритуальной компании заявил местным журналистам, что мужчина сам спровоцировал конфликт, оскорбив представительницу организации.

«В настоящее время по факту нанесения телесных повреждений сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка, устанавливается тяжесть вреда здоровью пострадавшего мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства», - уточнили в ведомстве.

Также пострадавший обратился к врачам, о чем 8 декабря в полицию поступили соответствующие телефонограммы.