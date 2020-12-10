Лошадь откусила нос мужчине в Санкт-Петербурге

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10 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

Петербуржец хотел поцеловать лошадь, которая встретилась ему ночью в центре города, но лишился части носа после неудачной попытки, как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Нетрезвый 25-летний молодой человек шел ночью по улице Белинского и встретил женщину на коне. Мужчина захотел поцеловать лошадь, и хотя наездница предупредила его, что животное может себя так повести, он не послушал ее.

"Полез бы с тыла, были бы травмы посерьезнее: например, открытая черепно-мозговая травма или ушиб головного мозга", - пояснил собеседник агентства.