Лошадь откусила нос мужчине в Санкт-Петербурге

10 декабря 2020, 15:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: "Интерфакс"
Петербуржец хотел поцеловать лошадь, которая встретилась ему ночью в центре города, но лишился части носа после неудачной попытки, как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Нетрезвый 25-летний молодой человек шел ночью по улице Белинского и встретил женщину на коне. Мужчина захотел поцеловать лошадь, и хотя наездница предупредила его, что животное может себя так повести, он не послушал ее.
"Полез бы с тыла, были бы травмы посерьезнее: например, открытая черепно-мозговая травма или ушиб головного мозга", - пояснил собеседник агентства.
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