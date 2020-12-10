В Хабаровском крае задержана главбух «Торэкса» по подозрению в выводе 1 млрд руб

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10 декабря 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Как сообщает «Вечерний Хабаровск», Галину Алейникову – главного бухгалтера группы компаний «Торэкс», задержали по подозрению в выводе 1 млрд рублей кредитных средств завода «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре»).

Уточняется, что меру пресечения задержанной должны избрать до конца текущей недели.

Напомним, что в июле этого года четверо человек были арестованы по подозрению в махинациях вокруг единственного в ДФО металлургического завода «Амурсталь».

В частности, были задержаны экс-гендиректор завода Сергей Кузнецов, депутат региональной Закдумы Дмитрий Козлов, фактический руководитель компании «Торэкс» Николай Шухов и гендиректор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов.

Предполагалось, что при содействии Аверьянова были организованы мошеннические схемы получения банковских кредитов под гарантии завода с последующим выводом денежных средств через счета предприятия на аффилированные с хабаровским губернатором коммерческие структуры.